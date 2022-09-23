Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta mücadele eden Norveç Milli Takımı´nda Slovenya ve Sırbistan mücadeleleri öncesinde Joshua King sakatlık yaşadı. Norveç Futbol Federasyonu takım doktoru Ola Sand´ın yaptığı açıklamada, King'in uyluk kemiğindeki problemden dolayı oynamaya müsait olmadığını ifade etti. King´in sakatlığı ile ilgili edinilen bilgiye göre ise kas ağrısı bulunduğu sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.