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Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King´in kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için milli takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi

Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı

Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta mücadele eden Norveç Milli Takımı´nda Slovenya ve Sırbistan mücadeleleri öncesinde Joshua King sakatlık yaşadı. Norveç Futbol Federasyonu takım doktoru Ola Sand´ın yaptığı açıklamada, King'in uyluk kemiğindeki problemden dolayı oynamaya müsait olmadığını ifade etti. King´in sakatlığı ile ilgili edinilen bilgiye göre ise kas ağrısı bulunduğu sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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