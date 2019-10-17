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HaberlerBasketbol

Joventut Badalona: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 82 | MAÇ SONUCU

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 85-82 yenildi

Basketbol

Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.

İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka Tekfen'de ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu'nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

 

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