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Meksikalı şarkıcı Juan Figueroa'dan acı haber geldi. 27 yaşındaki Figueroa, kalp krizi geçirdi. Acı haberi Juan Figueroa'nın kendisi gibi şarkıcı olan annesi Maribel Guardia, duyurdu.

"ODASINDA BAYGIN HALDE BULDUK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Guardia, "Sevgili oğlumun aramızdan ayrıldığını duyurmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Onu bu gece odasında baygın halde bulduk. Ambulans ve polis geldiğinde artık hayatta olmadığını söylediler. Tıbbi rapora göre kalp krizi nedeniyle öldü" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Instagram