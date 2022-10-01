Juan Mata: Bunun için mutsuzum

Galatasaray forması altında ligde ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkan Juan Mata, maçın ardından konuştu.

Mata, Adana Demirspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız, "Zor bir maçtı, lider bir takımla oynadık. Güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ancak şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum. Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. Kendimi geliştirmem lazım. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.