Juan Mata, Vissel Kobe'ye transfer oldu Son olarak Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. Serbest oyuncu statüsünde olan 35 yaşındaki futbolcu, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Juan Mata kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray'da oynadı. Mata sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.