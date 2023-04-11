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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası peşinde

Galatasaray'ın sezon başındaki transferlerinden Juan Mata'ya Endonezya'dan talip var! Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılamaktan uzak görüntü veren İspanyol yıldızla Endonezya ekiplerinden Persib Bandung ilgileniyor

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  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Juan Mata'ya Endonezya'dan talip çıktı. 

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Sarı-kırmızılılarla beklentilerin altında bir performans sergileyen ve sözleşmesinin uzatılmamasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldıza Persib Bandung istiyor.

     

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Dış basında yer alan habere göre Persib Bandung, Isco, Mata, Eliaquim Mangala, Danny Drinkwater, Danny Rose gibi yıldızları renklerine bağlamak istiyor. 

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Haberde Persib'in İspanyol teknik direktörü Luis Milla'nın bu transferde rol oynayacağı belirtildi.

     

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Luis Milla'nın İSpanya Milli Takımlarının alt yaş kategorilerinde Mata ile çalıştığı ve yakın ilişkilerinin bulunduğu kaydedildi. 
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Profesyonel kariyerine 2003'te 15 yaşında Real Madrid altyapısına transfer olarak başlayan Mata, 4 sezon eflatun-beyazlıların altyapı ve rezerv takımında top koşturdu. 

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    2007'de Valencia'ya geçen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011'de İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye, 2014'te de Manchester United'a transfer oldu.

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Galatasaray öncesi kariyerinde 632 resmi maça çıkan Juan Mata, 138 kez fileleri havalandırdı.
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

     Mata, kulüp kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer de İspanya Kupası, İngiltere Lig Kupası ile İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    İspanya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 40 maçta terleten Mata, 10 gole imza attı. 
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    Tecrübeli futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan takımda yer aldı.

     
  • Juan Mata'ya sürpriz talip! Eski hocası transfer için peşinde

    İspanyol futbolcu, ayrıca milli takımla 21 ve 19 yaş altı kategorilerinde birer Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

     

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