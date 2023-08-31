Juan Mata'ya sürpriz teklif
Marca'nın haberine göre, Galatasaray'da bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar
Son olarak Galatasaray forması giyen Juan Mata'ya flaş bir teklif geldi.
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, sarı-kırmızılılarda bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı.
Andreas Iniesta ve David Villa'nın da bir dönem formasını giydiği Vissel Kobe, boşta olan 35 yaşındaki Juan Mata'ya sözleşme teklifi yaptı.
Japon ekibi transfer görüşmelerinde ciddi bir teklifle masaya otururken, Mata da transfere sıcak bakıyor.
İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa bir süre için tamamlanarak resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Mata, çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asist üretmişti.