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        Haberler Diğer Juan Valdez, WCBS Dünya Şampiyonası'na sponsor oldu - Diğer Haberleri

        Juan Valdez, WCBS Dünya Şampiyonası'na sponsor oldu

        Kolombiyalı Premium kahve markası Juan Valdez, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara TBF (Türkiye Bilardo Federasyonu) Tesisleri'nde gerçekleşecek WCBS Şampiyonası'nın ana sponsoru oldu

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:35
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        Juan Valdez, WCBS Dünya Şampiyonası'na sponsor oldu
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        20-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleşecek WCBS Şampiyonası'nın ana sponsoru Honest Holding çatısı altındaki Kolombiyalı Premium kahve markası Juan Valdez oldu.

        4 kıtadan 6 takım ve toplamda 48 sporcunun mücadele edeceği, dünyada ilk kez düzenlenen ve 4 bilardo branşının aynı anda oynanacağı dünyada ilk büyük şampiyonada Avrupa kıtasını temsilen erkeklerde milli sporcumuz Saki Kanatlar Heyball’da (8 Top), kadınlarda ise Carom branşında Afrika & Rest of the World adına milli sporcumuz Gülşen Degener yarışacak.

        Bu uluslararası organizasyon internet üzerinden dünyanın her yerinde canlı olarak yayınlanacak ve YouTube kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

        Organizasyonun gerçekleşeceği 1500m2’lik ve 500 kişilik dünyanın en büyük bilardo tesisi 8 adet üç bant disiplinindeki alma kapasitesine sahip ve son teknoloji ile donatılmıştır.

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