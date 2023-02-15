Juanfran, depremzedeler için yardım maçı düzenleyecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde büyük hasarlara yol açan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor.

Atletico Madrid'in eski oyuncusu Juanfran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sahibi olduğu ajans vasıtasıyla bir maç organize edeceğini ve bu karşılaşmanın gelirlerini, yaşanan deprem felaketinden etkilenenlere bağışlayacağını açıkladı.