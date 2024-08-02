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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Judoda erkekler +100 kiloda altın madalyayı Fransız Teddy Riner kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Judoda erkekler +100 kiloda altın madalyayı Fransız Teddy Riner kazandı

        Paris 2024'te judo müsabakalarında erkekler +100 kiloda Fransız Teddy Riner, altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:19
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        Judoda altın madalyayı Teddy Riner kazandı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler +100 kiloda Fransız Teddy Riner, altın madalyanın sahibi oldu.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu İbrahim Tataroğlu'nun ikinci turda elendiği müsabakaların finalinde Güney Koreli sporcu Minjong Kim'i yenen Teddy Riner altın madalyaya ulaştı.

        Bu kategoride Özbek Alisher Yusupov ile Tacikistanlı Temur Rakhimov, bronz madalya aldı.

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