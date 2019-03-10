Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda İtalyan Eleonora Geri'yi, çeyrek finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı finalde de Kamerunlu Hortence Vanessa Mballa Atangana'yı ipponla yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Hollandalı Tessie Savelkouls karşısında waza-ari puanıyla galip gelen Kayra, altın madalyanın sahibi oldu.