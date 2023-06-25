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Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu

5 ay önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dağda yürüyüş yaparken kaybolan oyuncu Julian Sands'den haber var. Baldy Dağı yakınlarında insan kalıntılarının bulunduğu ve bu kişinin de Sands'e ait olabileceği ileri sürüldü

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  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Baldy Dağı'nda yürüyüş yapan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmişti. Arama kurtarma ekipleri, o günden beri kayıp yürüyüşçüyü arıyor. Kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıkmıştı.
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    Oyunculuğunun yanı sıra oldukça tecrübeli bir dağcı olan Julian Sands için 8 kez arama kurtarma operasyonu düzenlendi ancak bunların hiçbirinden sonuç alınamadı.
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    Şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki dağdaki bir patikada kaybolan Julian Sands'tan aylar sonra yeni bir haber geldi. 
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    Julian Sands'in ortadan kaybolmasından 5 ay sonra insan kalıntıları bulundu.
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, cesedin cumartesi günü sabah 10.00 civarında Baldy Dağı yakınlarında bulunduğu ve kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildiği bildirildi. Daha önce bölgede 2 dağcı daha hayatını kaybetmişti.
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    Julian Sands; 'A Room with a View', 'Leaving Las Vegas' ve 'Warlock' filmlerinin yanı sıra '24', 'Smallville' ve 'Banshee' dizileriyle de büyük ün kazanmıştı.
  • Julian Sands'ten haber var! 5 ay önce dağda kaybolmuştu - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

    Julian Sands, ilk evliliğini 1984 - 1987 yılları arasında gazeteci Sarah Sands ile gerçekleştirmişti. İkilinin Henry Morley adında bir çocuğu bulunuyor. 

    Daha sonra 1990'da gazeteci Evgenia Citkowitz ile nikâh masasına oturan Sands'in bu evlilikten Natalya ve Imogen adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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