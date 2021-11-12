Julian Valarino: "Türkiye harika oyunculara sahip"

Çok güzel ve önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Julio Cesar Ribas, "Türkiye, Avrupa´da ve dünyada en iyi milli takımlardan bir tanesi. Biz de çok genç bir ekibe sahibiz. Genç arkadaşlarımızın da tecrübe kazanması, böyle bir atmosferi görmesinden dolayı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE HARİKA OYUNCULARA SAHİP"

Julio Cesar Ribas, A Milli Futbol Takımı´nda yaşanan teknik direktör değişikliği hakkında yöneltilen soruya, "Türkiye´deki veya herhangi bir ülkedeki teknik direktörlük değişiklikleri ile alakalı yorum yapmayı sevmem, bununla alakalı da bir yorumda bulunmayacağım. Çünkü burada önemli olan futbolculardır ve Türkiye harika oyunculara sahip. En başından beri zaten böyleydi. Hoca değişiklikleri olur, bu değişiklikler sonucunda formasyon anlamında da bazı farklılıklar olabilir ancak önemli olan futbolcunun sahada ne gösterdiğidir. Türkiye de bu kadar harika futbolculara sahip olduğu için sahaya çıktıkları zaman ne yapmaları gerektiğini biliyor. Tabii ki biz de değişimden önceki Türk Milli Takımı ile alakalı bütün videoları ve analizleri yapıyoruz. Özellikle söylediğim gibi de oyunculardır burada farklılık yaratacaklar. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunuz zaman da sizin iyi takım olduğunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. Gerçekten Türkiye benim için dünyanın ve Avrupa´nın en iyi milli takımlarından biri. Çok ileriye gidebilecek bir takım, gidecektir de. O yüzden böyle değişikliklerin oyuncu kalitesi olduktan sonra çok fala fark yaratmayacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

JULİAN VALARİNO: GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Cebelitarık Milli Futbol Takımı oyuncusu Julian Valarino ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Tabii ki bizler için kolay olmayacak bir maç. Türkiye´nin kazanma zorunluluğu olduğunu biliyoruz, biz de buraya kazanma duygusu ile geldik. Sonuçta sahaya çıkan hiçbir oyuncu kaybetmek için çıkmaz, kazanmak için çıkar. Gruptaki ilk galibiyetimizi almak için çaba göstereceğiz ancak bunun hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız."