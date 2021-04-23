"KENDİMİ ONUN YANINDA GÜVENDE HİSSETTİM"



Dizinin kadrosuna ilk başta konuk oyuncu olarak giren ancak sonra 'Acil Servis'in 6 sezonunda yer alan Margulies, şu sözlerini şu şekilde sürdürdürdü:

Ben o sırada şöhretsiz oyuncuydum. Ama George bana son derece nazik ve tatlı davrandı. Kendimi onun yanında güvende hissettim. Ayrıca rolüm konusunda akıl hocam oldu.