Akşam Gazetesi'nin haberine göre; dilekçesinde eşinin korku imparatorluğu kurduğunu iddia eden Jülide Dalyan Eren, "Kıskançlık yaparak hayatımı zindan etti" dedi.

Kocasının kumar alışkanlığı ve at yarışı düşkünlüğü olduğunu da belirten Jülide Dalyan Eren, "Onun yüzünden oyunculuğu bırakmak zorunda kaldım" diyerek 1 milyon lira tazminat ile çocukları ve kendisi için de aylık 15 bin lira nafaka istedi.

Jülide Dalyan, 1993'te Komşular ile başlayan kariyerine Aynalı Tahir'le devam etti. Dalyan, 1999'da Nilgün dizisindeki Jamie rolünden sonra ise bir daha kamera karşısına geçmedi.

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