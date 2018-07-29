Junior - Deportivo Pasto düellosu

Junior ve Deportivo Pasto, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Junior, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Pasto, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 570 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Junior kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Pasto sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Junior son hafta oynanan Deportivo Pasto maçında 1-0 kazandı.

Deportivo Pasto, Junior karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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