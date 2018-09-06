Junior - Itagüi Ditaires düellosu

Junior ve Itagüi Ditaires, 07 Eylül 2018 Cuma günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Junior 13 puanla 4. sırada, Itagüi Ditaires 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Junior son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Itagüi Ditaires son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 510 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Junior kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Itagüi Ditaires sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Junior önceki hafta Deportivo Pasto mücadelesinde 1-0 kazandı.

Itagüi Ditaires, Jaguares De Cordoba karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Junior, 8 gol attı ve 1 gol yedi.

Itagüi Ditaires ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Itagüi Ditaires, 4 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ