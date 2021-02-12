Premier Lig'de bu sezon beklenen performansın gerisinde kalan Liverpool'da Alman teknik adam Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu. Goal'de yer alan habere göre; ligde bu hafta Leicester City ile karşılaşacak olan Liverpool'da Ozan Kabak'ın görev alıp almayacağı ile ilgili konuşan Klopp, "Kimin hazır olduğuna bakacağım ve buna yarın karar vereceğim" dedi.

Basın mensuplarından gelen, maçın seyircisiz oynanacak olmasının Ozan Kabak için bir avantaj olur mu? sorusuna da yanıt veren Jürgen Klopp, "Henüz çok genç bu yüzden muhtemelen evet... Bir hata yaptığında kalabalığın tüm sesini duyarsın, bu hiç hoş değil. Ozan genç ama aynı zamanda tecrübeli. Geçmişte birçok taraftarın önünde oynadı. Çoğu zaman kapalı gişe oynayan Stuttgart'ta da oynadı. Hemen hemen tüm biletlerin satıldığı Schalke 04'te de oynadı ve taraftarlar önünde oynamaya alıştı" diye belirtti.

Liverpool, Milli oyuncu Ozan Kabak'ı 1 milyon 100 bin euro'ya transfer etti. Liverpool'un yıldız oyuncuyu sezon sonunda 18 milyon pound karşılığında transfer etmek opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Liverpool, Premier Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 40 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.