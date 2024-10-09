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        Haberler Spor Futbol Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu!

        Red Bull, son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp'un küresel futbol başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:03
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        Klopp'un yeni adresi belli oldu!
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        Liverpool'daki 9 yıllık dönemi sonrası teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan sürpriz bir hamle geldi.

        Alman futbol adamı, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

        Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

        TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMIŞTI!

        Klopp, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Ağustos ayında yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını duyurmuştu.

        Red Bull futbol grubunun takımları;

        Red Bull Leipzig (Almanya)

        New York Red Bulls (Amerika)

        Red Bull Bragantino (Brezilya)

        Red Bull Brasil

        Red Bull Salzburg (Avusturya)

        Leeds United (İngiltere - Hissedar

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