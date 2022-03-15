Jüri Başkanı Bent Hamer

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak 41. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor.

Marie-Ange Luciani

Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri ise yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer.

Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor.

Ali Asgari

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.

Gaia Furrer

Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine 10000 avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya 100.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine ise 5000 avro verilecek