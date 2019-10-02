Jüri başkanı Zuhal Olcay

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 9'uncu yılında 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı açıklandı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapacak.

Festival Endüstriyi Buluşturuyor: VisionIST

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 22 - 28 Kasım 2019 arasında İstanbul'da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey'de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında gösterime girecek. Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde ilk kez 23 - 25 Kasım 2019 arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST, Endüstri Günleri gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez yapılan Altın Terazi Kısa Film Projesi Yarışması'na katılan 68 adalet temalı senaryo içinden ön jüri tarafından seçilen 10 finalist belli oldu. Finale kalan projeler VisionIST süresince ana jüriye sunum yapacaklar. Biletler her yıl olduğu gibi bu yıl da Biletix üzerinden seyirciye ulaşacak.