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Geçtiğimiz eylül ayında model Hailey Baldwin’le sürpriz bir evlilik yapan Bieber, uzun süredir kendiyle mücadele içinde.



Justin Bieber’a yakın bir kaynak, “Justin, yorgun ve bitkin. Ama bunun Hailey’le bir ilgisi yok. Onunla evli olduğu için çok mutlu. Zihnen boğuştuğu meseleler var” dedi.