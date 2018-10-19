Justin Bieber : Evet, Hailey Baldwin'le evlendik

Şarkıcı Justin Bieber, model sevgilisi Hailey Baldwin'le birlikte kahvaltıya gittikleri yerde hayranlarının ısrarlı soruları üzerine evlendiklerini itiraf etti. Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin'in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı