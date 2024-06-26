Justin ve Hailey Bieber'dan yeni hamilelik pozu
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber, ilk bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyor. Ünlü çift en son tatil fotoğraflarını paylaştı
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD'li ünlü model Hailey Bieber ile ilk bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift doğuma gün sayarken sık sık sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.
30 yaşındaki pop yıldızı, 27 yaşındaki eşi Hailey Bieber'ın iyice büyüyen karnını gözler önüne seren siyah - beyaz bir tatil fotoğrafı paylaştı. Hailey Bieber'ın bikinili olduğu fotoğrafta, Justin Bieber eşinin göbeğini tutarken görülüyor.
Çiftin birbirini tutkulu bir şekilde öptüğü yeni hamilelik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
2018'de nikâh masasına oturan Bieber çifti, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. İkili, henüz bebeklerinin cinsiyeti ve adıyla ilgili bir açıklama yapmadı.