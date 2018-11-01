Juventude - Brasil De Pelotas rakamlar

Brezilya Serie B maçında Juventude ile Brasil De Pelotas, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Juventude 35 puanla 17. sırada, Brasil De Pelotas 37 puanla 15. sırada bulunuyor. Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 999 kodlu maçı oynayanlar; Juventude galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Brasil De Pelotas galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Juventude son hafta oynanan Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Brasil De Pelotas ise Criciuma karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Juventude, evinde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 20 gol yedi.

Brasil De Pelotas, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brasil De Pelotas 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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