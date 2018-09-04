Juventude - Criciuma maçı ne zaman?

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Juventude, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Criciuma takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Juventude 28 puanla 15. sırada, Criciuma 26 puanla 16. sırada bulunuyor. Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 437. İddaa'da Juventude kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Criciuma kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Juventude son haftadaki Santa Cruz müsabasında 5-2 yenildi.

Criciuma, Brasil De Pelotas karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Juventude, evinde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 12 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 9 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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