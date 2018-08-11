Juventude - Figueirense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Juventude, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Figueirense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. 24 puanlı Juventude 13. sırada bulunuyor, Figueirense 29 puana sahip ve 8. sırada. Juventude son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Juventude kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Figueirense sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Juventude önceki hafta Santa Cruz mücadelesinde 5-2 yenildi.

Figueirense, Juventude karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Juventude, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Juventude, kendi sahasında 8 gol attı, 12 gol yedi.

Figueirense, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Figueirense 16 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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