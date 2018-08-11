Juventude - Figueirense maçı rakamları

Juventude ve Figueirense, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Juventude 24 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Figueirense 29 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; Juventude galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Figueirense galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Juventude son hafta oynanan Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Figueirense, Juventude karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Juventude, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Juventude, kendi sahasında 8 gol attı, 12 gol yedi.

Figueirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Figueirense, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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