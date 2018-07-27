Juventude - Fortaleza sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Juventude, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Fortaleza takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. 24 puanlı Juventude 10. sırada bulunuyor, Fortaleza 31 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Fortaleza, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 395 kodlu maçı oynayanlar; Juventude galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Fortaleza galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Juventude son haftadaki Fortaleza müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fortaleza ise Juventude maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Juventude, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Fortaleza ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortaleza, 8 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ