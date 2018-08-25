Juventude - Ituiutaba sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Juventude ile Ituiutaba, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Juventude 26 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Ituiutaba 17 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Juventude kazanır 1.65, berabere biter 2.90, Ituiutaba kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Juventude son hafta oynanan Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Ituiutaba ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Juventude, 8 gol attı ve 12 gol yedi.

Ituiutaba, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ituiutaba 6 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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