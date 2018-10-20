Massimilliano Allegri yönetimindeki Juventus, Davide Ballardini'nin çalıştırdığı Genoa ile Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde evinde karşı karşıya geldi.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Portekizli yıldız takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de, yani 5 büyük ligde 400. golünü kaydetmiş oldu.

Maçın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Mücadelede dakikalar 67'yi gösterdiğinde Genoa eşitliği yakaladı: Christian Kouame'nin asistini gole çeviren Daniel Bessa skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Allegri 59'da Douglas Costa, 71'de Paulo Dybala, 81'de ise Federico Bernardeschi'yi oyuna alsa da Juventus kalan dakikalarında girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar böylece 9. haftadaki ilk puan kaybını yaşadı. Juventus daha önce Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone, Bologna, Napoli ve Udinese'yi mağlup etmişti. 9. haftayı 25 puanla kapatan Juventus liderliğini sürdürürken Genoa ise puanını 13'e yükseltti.

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