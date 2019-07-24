Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan devi Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.
Milano ekibi, 10. dakikada De Ligt'in kendi ağlarını vurmasıyla öne geçerken ikinci yarıda 68. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi.
Normal süresi böyle tamamlanan maç, seri penaltı atışlarına giderken Juve'nin efsane kalecisi Buffon'un 2 kurtarış yaptığı ilk 5 penaltı 3-3'lük eşitlikle noktalandı.
6. penaltılarda Buffon bir kurtarışa daha imza atarken Torino ekibine yeni transfer olan milli futbolcu Merih Demiral topun başına geçti. Genç savunmacı düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak Juventus'u 4-3'lük galibiyete taşıdı.
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