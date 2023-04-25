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Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

UEFA'nın, Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle İtalyan devi Juventus'u Avrupa kupalarından men edebileceği iddia edildi.

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  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    Geçtiğimiz aylarda kulüp hesaplarındaki mali usulsüzlük nedeniyle 15 puanı silinen ancak daha sonra cezası iptal edilerek 15 puanı geri verilen Juventus'un şimdi de UEFA ile başı dertte...
  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    İtalyan basını, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarından men cezası alabileceğini öne sürdü.
  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'un Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından cezalandırılacağı belirtildi.
  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    Haberde; Torino yönetiminin denetçilere, hissedarlara ve UEFA'ya yanlış bilonçolar ilettiği iddia edildi. Bu sebeple Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un bir sonraki duruşmaya kadar bu puanları iade edilmişti.
  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    KADERİNİ UEFA BELİRLEYECEK

    Habere göre; İtalyan spor mahkemesi, bu olayı Temmuz ayının sonuna kadar karara bağlamazsa Torino ekibinin kaderini UEFA komitesi belirleyecek.
  • Juventus'a Avrupa kupalarından men cezası gelebilir!

    Juventus'un FFP kurallarını çiğnediği sonucuna varılırsa, kulüp UEFA müsabakalarından men edilecek. 

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