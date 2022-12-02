Juventus'a bir şok da UEFA'dan!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Juventus'a bir şok da UEFA'dan!

İtalyan devi Juventus'ta başkan Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde istifa ederken, siyah-beyazlılara bir kötü haber de UEFA'dan geldi. UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattı.

Juventus'a bir şok da UEFA'dan!

UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüpte mali usulsüzlük yapıldığına ilişkin basında çıkan iddiaların yanı sıra İtalya Piyasa Denetleme Kurulu (CONSOB) ve başsavcılığın açtığı soruşturmaların göz önüne alındığı ve Juventus hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Juventus arasında 23 Ağustos 2022'de kulübün 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 finans yıllarını kapsayan yapılandırma anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre, anlaşmada belirlenen rakamlarla kulübün bugünkü finansal durumu arasında belirgin düzeyde farklılık tespit edildiği, soruşturmanın ardından elde edilecek yeni bulgulara göre, CFCB'nin anlaşmayı tek taraflı feshedebileceği, yasal hakları için başvuruda bulunabileceği ve disiplin cezaları verebileceği vurgulandı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde, Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, hafta içinde istifa etmiş ve başkanlığa, Gianluca Ferrero getirilmişti.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermek iddialarıyla İtalya temsilcisini suçlamış ve UEFA tarafından Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını talep etmişti.

Juventus'un mali hesaplarını inceleyen başsavcılık ise haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırlarken, eski başkan Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtilmişti. İtalya Futbol Federasyonu da Juventus'a sportif açıdan soruşturma dosyası açmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!
FUTBOL Fenerbahçe'ye Brezilyalı sağ bek
İşte 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar
FUTBOL 21. yüzyılda en fazla kupa kazanan takımlar
Efsane futbolcu Alan Shearer'ın kızı göz kamaştırıyor! İşte karşınızda İngiltere ragbi yıldızıyla birlikte olan Hollie!
FUTBOL Efsane futbolcu Alan Shearer'ın kızı göz ...
Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!
FUTBOL Yıldız futbolcu yürekleri dağladı!
Katar'da aşk başkadır! Dünyaca ünlü yıldızları eşleri yalnız bırakmadı!
FUTBOL Katar'da aşk başkadır! Dünyaca ünlü yıldızları eşleri ...
Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...
FUTBOL Eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri. ...
2022 Dünya Kupası’nda son 16'ya yükselen takımlar! Dünya Kupası son 16 maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl oldu?
FUTBOL 2022 Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar!
Ronaldo'nun saplantılı hayranı sosyal medyanın dilinde! Şampiyonluk için ortaya attığı bahis sonrası takipçileri sıraya geçti
FUTBOL Sosyal medyanın dilinde! Brezilya şampiyon olursa...
İç çamaşırını açık artırmaya çıkarmıştı! Dünya Kupası'nda Arjantin için yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!
FUTBOL Yaptığı paylaşımla 200 bin takipçi kazandı!
Kanada - Fas: 1-2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Fas lider turladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.