Juventus'a Monza şoku!

AA

Adı mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için 20 Ocak'ta İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla puan tablosunda orta sıralara gerileyen Juventus, yine orta sıralardaki Monza ile Allianz Stadı'nda karşılaştı.

Monza, 18. dakikada Patrick Ciurria ve 39. dakikada Dany Mota'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Monza, puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda Juventus'un da önünde 11. sırada yer aldı.

Juventus ise 23 puanla 13. sırada kaldı. Bu sezon 4. kez sahadan yenik ayrılan siyah-beyazlı takım ligin, ilk yarısında da Monza'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Juventus, ligde 3 maçtır galip gelemiyor.