Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Serie A ve diğer liglerin nasıl tamamlanacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A’nın geleceği için; “İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

JUVE'YE ÖVGÜ

Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile bir görüşme yaptığını aktararak “Juventus Başkanı Agnelli, Serie A’nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket.” diyerek sözlerini noktaladı.