Juventus - Cagliari maçı rakamları

Juventus ve Cagliari, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. 28 puanlı Juventus 1. sırada bulunuyor, Cagliari 13 puana sahip ve 12. sırada. Juventus son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cagliari, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 131. İddaa'da Juventus kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Cagliari kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor.

Juventus önceki hafta Sampdoria mücadelesinde 3-2 yenildi.

Cagliari ise Udinese karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Juventus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Juventus, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Cagliari, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cagliari 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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