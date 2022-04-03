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Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya'da haftanın maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. Serie A'da 4 ve 4. sırada yer alan ezeli rakiplerinde zorlu mücadelesinde Juventus, Inter'i konuk ediyor. Peki şimdiden merakla beklenen Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'de heyecan bu hafta devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Juventus Inter maçı saat 21.45'de başlayacak...

JUVENTUS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesine sahne olacak Juventus Inter maçı 3 Nisan Pazar günü 21:45'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sandro ; Zakaria - Locatelli ; Cuadrado - Dybala - Morata ; Vlahovic

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko

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