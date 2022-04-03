İtalya Serie A'de heyecan bu hafta devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Juventus Inter maçı saat 21.45'de başlayacak...

JUVENTUS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesine sahne olacak Juventus Inter maçı 3 Nisan Pazar günü 21:45'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sandro ; Zakaria - Locatelli ; Cuadrado - Dybala - Morata ; Vlahovic

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko