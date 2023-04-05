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Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Juventus ve Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere biterken Romelu Lukaku, mücadelenin son anlarında kazanılan penaltıyı 90+5'te ağlara gönderdi ve gol sevincini Juventus taraftarlarına dönerek yaptı. Bunun üzerine Juventus tribünlerinden bazı taraftarlar maymun sesi çıkararak Lukaku'ya ırkçı bir saldırıda bulundu. Sahada da olayların büyümesi üzerine Inter'den Romelu Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan Cuadrado maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

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  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde, Juventus ile Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Juventus aradığı golü 83. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Cuadrado ile bularak 1-0 öne geçti.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Müsabakanın bitimine çok az bir süre kala ise Inter, Juventus'lu Bremer'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı atışı kazandı. 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviren Belçikalı golcü Lukaku, skoru eşitledi: 1-1.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Lukaku maçın uzatma dakikalarında attığı golden sonra Juventus tribünlerinden bazı taraftarlar maymun sesi çıkararak, Belçikalı golcüye ırkçı saldırıda bulundu. 
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Gergin geçen karşılaşmanın son düdüğüyle Inter kalecisi Handanovic ile Juventus'lu Cuadrado arasında çıkan sert tartışma nedeniyle iki oyuncu da hakem Davide Massa'dan kırmızı kart gördü.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Inter'li Lukaku ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Mücadelenin rövanşı 26 Nisan’da Milano'da Inter'in sahası Giuseppe Meazza’da oynanacak.

     
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

    Kupada yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese, Fiorentina'yı bu akşam konuk edecek.
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!
  • Juventus-Inter maçında ortalık karıştı: Lukaku'ya ırkçılık skandalı!

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