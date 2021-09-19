İtalya Serie A'da 4. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Juventus Milan maçı saat 21.45'de başlayacak...

JUVENTUS MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da 4. hafta maçına sahne olacak Juventus Milan maçı bu akşam 21.45'de başlayacak ve Ssport Plus ve Ssport 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Juventus: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

Milan: Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão; Ante Rebic