19' Sergio Oliveira pen.

JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, Sandro, Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey, Morata, Ronaldo

YEDEKLER: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, De Ligt, Dragusin, Frabotta, McKennie, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Kulusevski

TEKNİKDİREKTÖR: Andrea Pirlo

PORTO: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Corona, Oliveira, Uribe, Otavio, Marega, Taremi

YEDEKLER: Meireles, Leite, Sarr, N'Diaye, Diaz, Grujic, Anderson, Evanilson, Nanu, Vieira, Martinez, Conceiçao

TEKNİKDİREKTÖR: Sergio Conceiçao

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk ettiği iki maçtan da galip ayrıldı (Ekim 2001'de 3-1 & Mart 2017'de 1-0).

Bu eşleşmenin ilk ayağında Juventus'u Avrupa kupalarında ilk kez mağlup eden Porto (1B 4M),1996'daki Milan galibiyetinden bu yana İtalya'da çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 12 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Juventus (8G 2B),bu mağlubiyetleri son üç sezonda aldı (2017/18'de 0-3 vs Real Madrid & 2018/19'da 1-2 vs Ajax).

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 13 deplasman maçını kazanamayan Porto (4B 9M),bu aşamadaki son dış saha galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında almıştı (1-0).

İlk maçını kaybettiği son altı Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde turnuvaya veda eden Juventus, sadece 2018/19 son 16 turunda Atletico'yu elemişti (0-2 & 3-0).