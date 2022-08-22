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Haberler Futbol Juventus Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Sampdoria maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Sampdoria Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A' da heyecan devam ediyor. Serie A 3. hafta karşılaşmasında Sampdoria ile Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria Juventus karşılaşması öncesi; maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte haberimizin detayları...

Juventus Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Sampdoria maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu akşam gerçekleşecek Juventus - Sampdoria maçı sporseverler tarafından sıkça araştırılıyor. En çok sorulan soruların arasında ise 'Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi?' sorusu da var. Peki Juventus - Sampdoria maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

#habericionecikanlar#170#left

SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sampdoria - Juventus Serie A'da maçı, 22.08.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.

SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Juventus Serie A maçı SSport'tan yayınlanacak.

SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sampdoria - Juventus Serie A maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız

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