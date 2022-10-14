Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Juventus'ta Igor Tudor sesleri!

Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması beklenirken, yerine en güçlü aday olarak Igor Tudor gösterildi. Çizme basını, Marsilya'da başarılı bir dönem geçiren Hırvat teknik adamın siyah-beyazlıların radarına girdiğini yazdı.

Juventus'ta Igor Tudor sesleri!
HABERTURK.COM

Sezon başında teknik direktörlük görevine getirildiği Marsilya'da başarılı bir performansa imza atan Igor Tudor, efsane olduğu Juventus'un radarına takıldı.

İtalyan basını, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona kabus gibi başlayan Juventus'un teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolları ayırmayı düşündüğünü ve yerine en güçlü adayın Igor Tudor olduğunu yazdı.

Hırvat teknik adamın Marsilya'daki performansından övgüyle bahsedilen haberde, siyah-beyazlıların Tudor'u yakın takibe aldığı belirtildi.

MARSİLYA'DA SEZONA HARİKA BAŞLADI

Igor Tudor'un Marsilya'sı, Fransa Ligue 1'de geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikinci basamakta...

FUTBOLCU VE ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞTI

Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Tudor, Türkiye'de bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2022 Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sıraya çıktı?
FUTBOL UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Galatasaray 117. yılını kutladı
FUTBOL G.Saray 117. yılını kutladı
Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Okaka seçildi
FUTBOL Haftanın oyuncusu Okaka seçildi
Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır sözleri - Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL "Sıra artık Fenerbahçe yönetiminde"
Avrupa'da Türk gecesi - Serdar Ali Çelikler yorumladı - Futbol Haberleri
FUTBOL Avrupa'da Türk gecesi
Bakan Kasapoğlu, Millilerle buluştu
FUTBOL Bakan Kasapoğlu, Millilerle buluştu
Mbappe, PSG'de mutsuz mu?
FUTBOL Mbappe, PSG'de mutsuz mu?
Tarihi golün topu açık artırmada satılacak
FUTBOL Tarihi golün topu açık artırmada...
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri - Fenerbahçe'nin kimlik kazanması önemli
FUTBOL "Fenerbahçe'nin kimlik kazanması önemli"
Fenerbahçe durdurulamıyor! Jorge Jesus yönetiminde 37 sıra atladı ve... - Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Dev yükseliş! Tam 37 sıra

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.