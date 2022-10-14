Sezon başında teknik direktörlük görevine getirildiği Marsilya'da başarılı bir performansa imza atan Igor Tudor, efsane olduğu Juventus'un radarına takıldı.

İtalyan basını, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona kabus gibi başlayan Juventus'un teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolları ayırmayı düşündüğünü ve yerine en güçlü adayın Igor Tudor olduğunu yazdı.

Hırvat teknik adamın Marsilya'daki performansından övgüyle bahsedilen haberde, siyah-beyazlıların Tudor'u yakın takibe aldığı belirtildi.