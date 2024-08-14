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        Juventus'ta sürpriz ayrılık yaşandı

        İtalyan devi Juventus, 34 yaşındaki Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'yle yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:46
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        Juventus'ta beklenmeyen ayrılık!
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        Juventus, 34 yaşındaki tecrübeli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini feshettiklerini duyurdu.

        2017 yılında Arsenal'den İtalyan ekibine transfer olan file bekçisi için Juventus 18.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

        Juventus formasıyla 252 maçta forma giyen Szczesny, Juventus tarihinde 200'den fazla maça çıkan 7. yabancı oyuncu oldu.

        Wojciech Szczesny'in Juventus kariyerinde, 3 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası olmak üzere toplam 8 şampiyonluğu bulunuyor.

        Juventus, sayfasında yaptığı açıklamada oyuncuya emekleri için teşekkür ettiğini açıkladı.

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