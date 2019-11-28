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HaberlerFutbolJuvnetus'tan Merih kararı

Juventus'tan Merih kararı

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Merih Demiral, sadece 1 resmi maça çıkmasına rağmen Milli Takım'daki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti. Merih'i Manchester United, Arsenal ve Milan'ın istediği öğrenilirken, La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolò Schira, Juve'nin genç yıldızın satışına izin vermeyeceğini yazdı

Merih Demiral

İtalya'da Merih fırtınası esmeye devam ediyor. Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a giden Merih Demiral, sadece 1 resmi karşılaşmada forma giymesine rağmen dev takımların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle A Milli Takım forması altında başarılı bir performans gösteren ve EURO 2020 biletinin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Merih, Arsenal, Manchester United ve Milan'ın radarına takılmıştı.

SPORTİF DİREKTÖR 'KALMALI' DİYOR

Oynamayamadığı İçin takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Merih'le ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolò Schira, Juventus'un Merih'le ilgili kararını verdiği ve genç yeteneği satmayı düşünmediğini yazdı. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin de Merih'in takımda kalması yönünde rapor verdiğini belirtti.

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