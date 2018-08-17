Jyvaskyla JK - Oulu maçı istatistikleri

Jyvaskyla JK ve Oulu, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Jyvaskyla JK 15 puanla 9. sırada, Oulu 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jyvaskyla JK, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oulu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 334 kodlu maçı oynayanlar; Jyvaskyla JK galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, Oulu galibiyet oranı 1.80.

Jyvaskyla JK son hafta oynanan Oulu maçında 2-1 kazandı.

Oulu ise Jyvaskyla JK karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jyvaskyla JK, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Oulu, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oulu 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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