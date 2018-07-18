K. Kore lideri teftiş ettiği yatırımların hiçbirinden memnun kalmadı

- AFP Kim ve eleştirdiği küvetler

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinde teftiş ettiği yatırımların hiçbirinden memnun kalmaması üzere ilk kez kamuoyu önünde yetkilileri eleştirdi.

Ülkenin liderleri yatırımlarla ilgili ziyaretlerinde genelde yetkililere övgüler düzüyor.

Ancak devlet medyası bu kez, Kim'in bir enerji santralinin sadece yüzde 70'inin tamamlandığını gördüğünde "nefesinin tutulduğunu", bir tatil köyündeki banyo küvetlerinin "akvaryumdan bile daha kirli olduğunu gördüğündeyse şoke olduğunu" bildirdi.

Pyongyang, uzun yıllardır nükleer silah geliştirme programı dışında ekonomik kalkınmaya büyük önem veriyor.

Kim son teftişinde, Çin sınırında yer alan Kuzey Hamyong Eyaleti'ndeki dört ayrı tesisi gezdi.

- AFP Kim, teftiş ettiği hiçbir tesisten memnun kalmadı.

Orangchon enerji santralinde, tesisinin inşaatının 17 yıl önce başlamasına karşın sadece yüzde 70'inin bitmesini eleştirdi.

Yombunjin'deki bir otelde, projeye altı yıl önce başlanmasına rağmen bina sıvasının bitmemesine kızdı.

Onpho tatil köyünde, banyo küvetlerinin "kirli, iç karartıcı ve sağlıksız" olduğunu söyledi.

Kim, bir yatak fabrikası ziyaretindeyse, Kore İşçi Partisi'nin eyalet komitesinin "yarım yamalak iş yaptığını" belirtti.

BBC Güney Kore Muhabiri Laura Bicker, bu tür haberlerin devlet medyasında yayımlamasının, nükleer programın tamamlandığını açıklayan Kim'in artık Kuzey Korelilere, vaadettiği ekonomik hedeflere ulaşmaya çalışan bir lider olarak gösterme çabasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Bicker, Kim'in ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da ekonomik reformcu görüntüsü çizmeye çalıştığı yorumunu yapıyor.

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