KA Akureyri - FH Hafnarfjördur maçı heyecanı

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. KA Akureyri, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü FH Hafnarfjördur takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi KA Akureyri 18 puanla 7. sırada, FH Hafnarfjördur 22 puanla 5. sırada bulunuyor. KA Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da KA Akureyri kazanır 2.80, berabere biter 3.20, FH Hafnarfjördur kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KA Akureyri son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 3-0 yenildi.

FH Hafnarfjördur ise Breidablik maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KA Akureyri, 14 gol attı ve 4 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FH Hafnarfjördur, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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