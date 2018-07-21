KA Akureyri - Fylkir düellosu

İzlanda Urvalsdeild maçında KA Akureyri ile Fylkir, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi KA Akureyri 15 puanla 8. sırada, Fylkir 11 puanla 11. sırada bulunuyor. KA Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fylkir son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da KA Akureyri kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Fylkir kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KA Akureyri önceki hafta Fylkir mücadelesinde 4-0 kazandı.

Fylkir, KA Akureyri karşılaşmaında 4-0 yenildi.

KA Akureyri, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Fylkir, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fylkir 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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