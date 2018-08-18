KA Akureyri - KR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

KA Akureyri ve KR Reykjavik, 19 Ağustos 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi KA Akureyri 22 puanla 7. sırada, KR Reykjavik 24 puanla 4. sırada bulunuyor. KA Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 549. İddaa'da KA Akureyri kazanır 2.70, berabere biter 3.20, KR Reykjavik kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KA Akureyri son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 3-0 yenildi.

KR Reykjavik, Stjarnan karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KA Akureyri, 15 gol attı ve 5 gol yedi.

KR Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. KR Reykjavik, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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